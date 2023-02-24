Vasil Bozhinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Bozhinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Bozhinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Bozhinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Bozhinov 8 Aralık 1996 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Васил Николов Божинов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Bozhinov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasil Bozhinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasil Bozhinov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Bozhinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Bozhinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasil Bozhinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Bozhinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pirin

18 Ağustos 2017 yılında S. Simitli

30 Haziran 2018 yılında Pirin

1 Temmuz 2018 yılında Pomorie

1 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

6 Ekim 2020 yılında Hebar P.

1 Ocak 2021 yılında Vihren

1 Temmuz 2021 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Vasil Bozhinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Bozhinov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.