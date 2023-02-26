Vasil Khositashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Khositashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasil Khositashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasil Khositashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasil Khositashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Khositashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasil Khositashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Khositashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Khositashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Khositashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Khositashvili 11 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვასილ ხოსიტაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Khositashvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Vasil Khositashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vasil Khositashvili'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Khositashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Khositashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasil Khositashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Khositashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Meshakhte

1 Temmuz 2017 yılında FC Gagra

Vasil Khositashvili kimdir

Vasil Khositashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Khositashvili şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Vasil Khositashvili nereli

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