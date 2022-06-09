Vasıl ne demek, TDK'ya göre Vasıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vasıl ne demek? Vasıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vasıl kelimesi. Peki vasıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vasıl nedir, vasıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VASIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vasıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vasıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vasıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ulaşan, varan



VASIL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- vasıl olmak

