Vasil Panayotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Panayotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Panayotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Panayotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Panayotov 16 Temmuz 1990 tarihinde Goce Delchev şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Васил Костадинов Панайотов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Panayotov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vasil Panayotov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 7 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Vasil Panayotov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasil Panayotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Panayotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasil Panayotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Panayotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panayot Volov

1 Ocak 2010 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2010 yılında Pirin GD

1 Ocak 2011 yılında Bansko

1 Temmuz 2012 yılında Pirin GD

1 Temmuz 2014 yılında Agia Napa

14 Ağustos 2015 yılında Zawisza

1 Temmuz 2016 yılında Beroe

16 Ocak 2017 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

7 Ağustos 2018 yılında Cherno More

Vasil Panayotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Panayotov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Levski Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.