Vasil Shopov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Shopov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Shopov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Shopov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Shopov 9 Kasım 1991 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Васил Детелинов Шопов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Shopov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasil Shopov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasil Shopov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Shopov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Shopov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasil Shopov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Shopov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bregalnica Stip

1 Şubat 2014 yılında Spartak Pleven

9 Ocak 2016 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Botev Plovdiv

11 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Vasil Shopov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Shopov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Spartak Pleven

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.