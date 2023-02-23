Vasil Simeonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Simeonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Simeonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Simeonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Simeonov 4 Şubat 1998 tarihinde Botevgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Васил Ивайлов Симеонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Simeonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&I Mavroagency yapmaktadır. Vasil Simeonov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vasil Simeonov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Simeonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Simeonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasil Simeonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Simeonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets II

22 Ocak 2019 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2019 yılında Montana

20 Temmuz 2020 yılında Arda Kardzhali

Vasil Simeonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Simeonov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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