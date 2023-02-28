Vasile Bitlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasile Bitlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasile Bitlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasile Bitlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasile Bitlan 31 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Vasile Bîtlan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasile Bitlan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vasile Bitlan'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasile Bitlan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_vaseabitlan/

Vasile Bitlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasile Bitlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasile Bitlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasile Bitlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dacia Buiucani

Vasile Bitlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasile Bitlan şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Vasile Bitlan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.