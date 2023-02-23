Vasile Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasile Constantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasile Constantin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasile Constantin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasile Constantin 18 Ocak 1998 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vasile Nicolae Constantin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasile Constantin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasile Constantin'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasile Constantin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasile Constantin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasile Constantin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasile Constantin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

6 Eylül 2021 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2022 yılında Univ. Craiova

14 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Vasile Constantin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasile Constantin şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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