Vasile Jardan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasile Jardan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasile Jardan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasile Jardan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasile Jardan 20 Temmuz 1993 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasile Jardan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasile Jardan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasile Jardan'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasile Jardan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jardan3/

Vasile Jardan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasile Jardan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasile Jardan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasile Jardan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2015 yılında Ac. Chisinau

30 Haziran 2016 yılında Dacia

20 Şubat 2017 yılında Dinamo-Auto

30 Haziran 2017 yılında Dacia

1 Temmuz 2017 yılında Milsami

27 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

Vasile Jardan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasile Jardan şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vasile Jardan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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