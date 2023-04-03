Vasilije Bosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Bosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Bosnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilije Bosnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilije Bosnjak 25 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilije Bosnjak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilije Bosnjak'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vasilije Bosnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilije Bosnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FK TSC U17
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Vasilije Bosnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilije Bosnjak şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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