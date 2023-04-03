Vasilije Bosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Bosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasilije Bosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilije Bosnjak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.