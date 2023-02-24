Vasilije Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Cavor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasilije Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilije Cavor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.