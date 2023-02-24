Vasilije Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Cavor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilije Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilije Cavor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasilije Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Cavor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilije Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Cavor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Cavor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Cavor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Cavor 17 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Василије Чавор / Vasilije Čavor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Cavor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilije Cavor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilije Cavor'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Cavor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Cavor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Vasilije Cavor kimdir

Vasilije Cavor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Cavor şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasilije Cavor nereli

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