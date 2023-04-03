Vasilije Crnobrnja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Crnobrnja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Crnobrnja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilije Crnobrnja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilije Crnobrnja 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilije Crnobrnja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilije Crnobrnja'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vasilije Crnobrnja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilije Crnobrnja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ağustos 2021 yılında Vozdovac U18
1 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Vasilije Crnobrnja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilije Crnobrnja şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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