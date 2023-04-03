Vasilije Cuckovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Cuckovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasilije Cuckovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilije Cuckovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.