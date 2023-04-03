Vasilije Cuckovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Cuckovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Cuckovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilije Cuckovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilije Cuckovic 18 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilije Cuckovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vasilije Cuckovic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vasilije Cuckovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilije Cuckovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilije Cuckovic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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