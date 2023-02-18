Vasilije Delibasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Delibasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Delibasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Delibasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Delibasic 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Василије Делибашић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Delibasic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilije Delibasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına - tarihinde katılmıştır. Vasilije Delibasic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Delibasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Delibasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Delibasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Delibasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dobanovci

31 Aralık 2022 yılında Rad Belgrad

Vasilije Delibasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Delibasic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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