Vasilije Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Djuric 18 Temmuz 1998 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Василије Ђурић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Djuric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Vasilije Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilije Djuric'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OFK Beograd U19

1 Mayıs 2017 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında Sindjelic Bg

14 Ocak 2020 yılında FK TSC

4 Şubat 2021 yılında FK Indjija

30 Haziran 2021 yılında FK TSC

1 Temmuz 2021 yılında Metalac

16 Ocak 2023 yılında Radnicki 1923

Vasilije Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Djuric şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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