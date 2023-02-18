Vasilije Janjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Janjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Janjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Janjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Janjic 25 Ocak 1995 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Василије Јањић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Janjic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Vasilije Janjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilije Janjic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Janjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Janjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Janjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Janjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2015 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2016 yılında Teleoptik

25 Ağu 2017 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında Vozdovac

10 Ağu 2018 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2018 yılında Vozdovac

8 Şubat 2019 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2019 yılında FK Indjija

17 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında Radnik

9 Ocak 2023 yılında Zlatibor

Vasilije Janjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Janjic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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