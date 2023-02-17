Vasilije Janjicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Janjicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Janjicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Janjicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Janjicic 2 Kasım 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Vasilije Janičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Janjicic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Vasilije Janjicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilije Janjicic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilije Janjicic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasilijejanjicic

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Vasilije Janjicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Janjicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vasilije Janjicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Janjicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich

2 Eylül 2016 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2017 yılında Hamburg

27 Ağu 2019 yılında FC Zürich

2 Şubat 2022 yılında NK Celje

Vasilije Janjicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Janjicic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vasilije Janjicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (2004-2016)

İsviçre U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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