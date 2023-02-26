Vasilije Kolak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Kolak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Kolak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Kolak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Kolak 8 Mart 1995 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Kolak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football net yapmaktadır. Vasilije Kolak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilije Kolak'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Kolak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Kolak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Kolak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Kolak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2013 yılında Leotar Trebinje

3 Ağustos 2016 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2017 yılında Zvijezda 09

9 Şubat 2018 yılında Travnik

30 Haziran 2018 yılında Zvijezda 09

5 Temmuz 2018 yılında Igman Konjic

9 Ocak 2019 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında TS Galaxy FC

Vasilije Kolak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Kolak şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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