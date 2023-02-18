Vasilije Novakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Novakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Novakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Novakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Novakovic 9 Temmuz 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Novakovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilije Novakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilije Novakovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilije Novakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Novakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Novakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Novakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kolubara U17

25 Temmuz 2019 yılında Brodarac U18

13 Mart 2020 yılında Omladinac U19

24 Temmuz 2020 yılında Novi Sad U19

5 Temmuz 2021 yılında Borac Laza

29 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Vasilije Novakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Novakovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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