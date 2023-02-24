Vasilije Radenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Radenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Radenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Radenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Radenovic 10 Mayıs 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Василије Раденовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Radenovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vasilije Radenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilije Radenovic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Radenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Radenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Radenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Radenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSK Borca

19 Temmuz 2013 yılında Kolubara

1 Temmuz 2016 yılında FK Mladost

31 Ağustos 2016 yılında BSK Borca

7 Mart 2017 yılında FK Lovcen

15 Temmuz 2017 yılında FK Decic Tuzi

29 Ağustos 2017 yılında Proleter

14 Ocak 2019 yılında Zarkovo

1 Eylül 2019 yılında FK Brodarac

16 Ocak 2020 yılında Zarkovo

1 Ağustos 2020 yılında Lichtenauer FV

19 Ocak 2021 yılında Jagodina

1 Temmuz 2021 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Vasilije Radenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Radenovic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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