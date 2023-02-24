Vasilije Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilije Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilije Terzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vasilije Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilije Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Terzic 12 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Terzic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Vasilije Terzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vasilije Terzic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Terzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasilije Terzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Terzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

Vasilije Terzic kimdir

Vasilije Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Terzic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Vasilije Terzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasilije Terzic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Vladimir Boljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Boljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Boljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Boljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Saletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Saletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Saletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Saletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztofer Szeret%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztofer Szeret%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztofer Szeret%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztofer Szeret%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!