Vasilije Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Terzic 12 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Terzic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Vasilije Terzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vasilije Terzic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilije Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Terzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Terzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Terzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

Vasilije Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Terzic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Vasilije Terzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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