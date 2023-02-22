Vasilios Kinalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kinalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Kinalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Kinalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Kinalis 22 Nisan 1999 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κίναλης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Kinalis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Vasilios Kinalis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Kinalis'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Kinalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Kinalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasilios Kinalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Kinalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

17 Temmuz 2018 yılında Torres

31 Aralık 2018 yılında Atromitos Athen

7 Eylül 2019 yılında Thesprotos

19 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis

Vasilios Kinalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Kinalis şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.