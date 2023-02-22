Vasilios Rentzas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Rentzas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Rentzas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Rentzas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Rentzas 16 Nisan 1992 tarihinde Melivia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Ρέντζας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Rentzas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Players Management yapmaktadır. Vasilios Rentzas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilios Rentzas'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Rentzas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Rentzas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Rentzas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Rentzas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2011 yılında Ergotelis

30 Ocak 2016 yılında AE Larisa

11 Temmuz 2018 yılında Panionios

21 Ekim 2020 yılında PAE Chania

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Vasilios Rentzas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Rentzas şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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