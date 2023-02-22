Vasilios Soulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Soulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Soulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Soulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Soulis 7 Aralık 1994 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Σούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Soulis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Vasilios Soulis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilios Soulis'nin PAS Giannina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilios Soulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Soulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Soulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Soulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Doxa Manoladas

1 Ocak 2016 yılında PAO Vardas

6 Ağustos 2016 yılında Panachaiki

23 Ocak 2020 yılında Platanias

13 Eylül 2020 yılında Panachaiki

10 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

Vasilios Soulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Soulis şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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