Vasilios Zogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Zogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Zogos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Zogos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Zogos 29 Temmuz 1999 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Ζώγκος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Zogos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Zogos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilios Zogos'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasilios Zogos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Zogos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasilios Zogos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Zogos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aris Petroupolis

1 Temmuz 2016 yılında Ifestos Perist.

19 Ocak 2017 yılında PAS U20

22 Ağustos 2017 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2018 yılında Alessandria

30 Haziran 2019 yılında PAS Giannina

25 Ocak 2020 yılında FK Bylis

9 Ekim 2020 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2022 yılında Michigan Stars

29 Ocak 2023 yılında FK Bylis

Vasilios Zogos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Zogos şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.