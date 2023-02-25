Vasiliy Vasilenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Vasilenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasiliy Vasilenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasiliy Vasilenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasiliy Vasilenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Vasilenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasiliy Vasilenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Vasilenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasiliy Vasilenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasiliy Vasilenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasiliy Vasilenko 29 Temmuz 1996 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Василенко Василий Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasiliy Vasilenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasiliy Vasilenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 2 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Vasiliy Vasilenko'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasiliy Vasilenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasya.vasilek_polevoy.tsvetok/

Vasiliy Vasilenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasiliy Vasilenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasiliy Vasilenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasiliy Vasilenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Oshmyany

1 Mart 2016 yılında Beltransgaz

1 Ocak 2017 yılında ara verdi

1 Mart 2018 yılında Osipovichi

1 Ağustos 2019 yılında FK Baranovichi

2 Mart 2020 yılında FK Lida

Vasiliy Vasilenko kimdir

Vasiliy Vasilenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasiliy Vasilenko şuan FK Lida takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Vasiliy Vasilenko nereli

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