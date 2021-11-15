Vasistas ne demek, TDK'ya göre Vasistas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vasistas ne demek? Vasistas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vasistas kelimesi. Peki vasistas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vasistas nedir, vasistas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VASİSTAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vasistas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vasistas kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vasistas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm



VASİSTAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Başucundaki vasistası açar, kapıyı da aralık bırakırdı cereyan yapsın diye.

