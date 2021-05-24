Suudi Arabistan Hac Genelgesi yayımladı: İşte Hacca gidecek kişi sayısı ve kurallar!Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihleri belli olduSokağa çıkma kısıtlaması bitti, İstanbullular İstiklal Caddesine akın ettiATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleriYapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduHalil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtıWushu Sporcusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimiATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Vasıta Sürücüsü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Vasıta Sürücüsü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Vasıta Sürücüsü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Vasıta Sürücüsü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vasıta Sürücüsü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8322.09

Meslek Adı : Vasıta Sürücüsü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu : Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu : Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgiler

Meslek Tanımı :

Karayollarında yolcu ve yük taşınması için her cins motorlu aracı kullanan, yetkili makamlarca verilmiş gerekli ehliyet veya belgeye sahip olan, araçların hizmet öncesi bakımlarını yapan, arıza tespit ve basit arızalarını gideren, yük ve eşyanın yükleme, boşaltma işlerine yardımcı olan kişidir.

kur1-005.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Vasıta Sürücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Vasıta Sürücüsü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.64” kod olarak kullanılır iken Aikido Sporcusu mesleği için “3421.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Vasıta Sürücüsü Meslek Kodu “8322.09” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT