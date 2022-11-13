"Vasiyetimdir" diye paylaşmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın o isteği gerçekleştirildi!

2018 yılında Zeytin Dalı operasyonlarında şehit edilen Musa Özalkan'ın verdiği vasiyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

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"Vasiyetimdir" diye paylaşmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın o isteği gerçekleştirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018'de Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan’ın şehit olmadan önce verdiği vasiyetin ortaya çıkması herkesi duygulandırmıştı. O vasiyetin gerçekleştirilmesi harekete geçildi ve bugün Suriye'nin Halep kentindeki Çobanbey kasabasına şehidin adının verildiği okul açıldı.

Vasiyetimdir diye paylaşmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın o isteği gerçekleştirildi!

Şehit Musa Özalkan, "Vasiyetimdir şehit olursam Kurtar Derneği aracılığıyla telaferdeki Türkmen balalar için ana okulu, kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması." şeklinde bir vasiyette bulunmuştu.

Vasiyetimdir diye paylaşmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın o isteği gerçekleştirildi!

SÜLEYMAN SOYLU AÇILIŞA KATILDI

O vasiyet sonrası harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı şehidin adının yer aldığı okulun açılışını bugün gerçekleştirdi. Açılışa katılım gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün, Şehidimiz Musa Özalkan'ın hepimize emanet olan vasiyetini gerçekleştirmek için Suriye Çobanbey'deyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Musa Özalkan Anaokulu ve İlkokulu'nda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Vasiyetimdir diye paylaşmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın o isteği gerçekleştirildi!

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR VASİYET BIRAKMIŞ"

Okulun açılışında konuşma yağan Bakan Soylu "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış. Allah anne ve babasından razı olsun; memleketimize ve insanlığa böyle düşünen, düşündüğü gibi yaşayan ve vasiyet bırakan bir evlat yetiştirdiler. Elbette şehadet her birimiz için aslında bir yoldur. O peygamber efendimizin komşusu olmuştur. Allah'ın izniyle ve şefaatiyle annesine, babasına ve burada bulunan değerli ağabeyine her birimize inşallah oradan şefaatiyle elini uzatacak ve o güzel yerlere komşu etmeyi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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