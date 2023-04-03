Vasko Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasko Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasko Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasko Vasilev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.