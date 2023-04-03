Vasko Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasko Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasko Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasko Vasilev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasko Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasko Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasko Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasko Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasko Vasilev 16 Nisan 2004 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Васко Василев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasko Vasilev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasko Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasko Vasilev'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasko Vasilevboyu ve yaşı kaç

Vasko Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasko Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2019 yılında Vranje Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17

26 Temmuz 2019 yılında Graficar U17

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

6 Ağustos 2021 yılında Graficar U19

15 Mart 2022 yılında Kızılyıldız U19

16 Mart 2022 yılında Rad Belgrad U19

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

21 Eylül 2022 yılında Rio Ave A23

Vasko Vasilev kimdir

Vasko Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasko Vasilev şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vasko Vasilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasko Vasilev nereli

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