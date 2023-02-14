Vaso Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaso Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaso Vasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaso Vasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaso Vasic 26 Nisan 1990 tarihinde Leuggern şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Sırbistan,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Васо Васић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaso Vasic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Vaso Vasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vaso Vasic'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vaso Vasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vaso Vasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaso Vasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaso Vasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Winterthur

1 Şubat 2012 yılında SC YF Juventus

1 Temmuz 2012 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2014 yılında Grasshoppers

1 Ağu 2018 yılında Apollon Smyrnis

31 Ocak 2019 yılında Mouscron

1 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

Vaso Vasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaso Vasic şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Vaso Vasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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