Vaspurak Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaspurak Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaspurak Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vaspurak Minasyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vaspurak Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaspurak Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vaspurak Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaspurak Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaspurak Minasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaspurak Minasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaspurak Minasyan 29 Haziran 1994 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վասպուրակ Մինասյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaspurak Minasyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vaspurak Minasyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vaspurak Minasyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaspurak Minasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaspurak Minasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Vaspurak Minasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaspurak Minasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Pyunik Erivan

10 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Gandzasar

21 Şubat 2021 yılında Alashkert

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

17 Şubat 2022 yılında FC Van

30 Haziran 2022 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında FC Van

Vaspurak Minasyan kimdir

Vaspurak Minasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaspurak Minasyan şuan FC Van takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyunik Erewan (bis 1/2011)

Vaspurak Minasyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vaspurak Minasyan nereli

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