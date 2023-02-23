Vasyl Lytvynenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Lytvynenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasyl Lytvynenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasyl Lytvynenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasyl Lytvynenko 3 Ekim 1991 tarihinde Pogreby, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Литвиненко Василь Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasyl Lytvynenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasyl Lytvynenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vasyl Lytvynenko'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasyl Lytvynenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasyl Lytvynenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasyl Lytvynenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasyl Lytvynenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Khmelnytskyi

29 Ağustos 2012 yılında Obolon Kyiv II

30 Ağustos 2012 yılında Obolon 2 Kyiv

1 Ocak 2013 yılında Desna Pogreby

1 Ocak 2014 yılında Kolos Kovalivka

4 Şubat 2019 yılında Obolon-Brovar

5 Nisan 2022 yılında Widzew Lodz

Vasyl Lytvynenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasyl Lytvynenko şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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