Vasyl Tanchak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Tanchak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasyl Tanchak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasyl Tanchak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasyl Tanchak 13 Ocak 2003 tarihinde Grytsivtsi, Ternopil Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Танчак Василь Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasyl Tanchak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasyl Tanchak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv U19 takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasyl Tanchak'nin PFK Lviv U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasyl Tanchak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasyl Tanchak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasyl Tanchak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasyl Tanchak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında PFK Lviv U19

6 Ekim 2020 yılında Dynamo Kyiv U19

27 Ağustos 2022 yılında PFK Lviv U19

30 Haziran 2023 yılında Dynamo Kyiv U19

Vasyl Tanchak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasyl Tanchak şuan PFK Lviv U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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