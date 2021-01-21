Vatan Partisi'nden "Bu komediye bir son vermek gerekiyor" diyerek istifa eden Mehmet Bedri Gültekin'in hayatı, şnternet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki Vatan Partisi eski yöneticisi Mehmet Bedri Gültekin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

VATAN PARTİSİ ESKİ YÖNETİCİSİ MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Yazar, gazeteci, ekonomist ve siyasetçi 67 yaşındaki Mehmet Bedri Gültekin, 1953 yılındaTunceli'nin Gömemiş köyünde doğdu. Orta halli bir köylü ailesinin on çocuğundan dördüncüsüdür.

İlkokulu köyünde, ortaokul ile liseyi Tunceli’de okuyup bitirdi.

Aynı yıl girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu.

12 Mart (1971) askeri darbesinden sonra, askeri güce karşı örgütlü mücadele etmek gerektiği düşüncesiyle Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi saflarında yer aldı. 4 Mart 1992’de Urfa / Siverek’te gözaltına alındı, tutuklandı ve yargılanarak 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır ile Mamak askeri tutukevlerinde toplam iki buçuk yıl hapis yattıktan son 1974 Af Yasası’yla serbest kaldı.

Gültekin, 1974’te “Aydınlık” dergisinin yayınlanmasında görev aldı. Çok geçmeden derginin bütün büroları polis tarafından basıldı. Dergi çalışanlarından bir kısmı tutuklanarak açılan “Aydınlık Davası”nda yargılandı ve mahkeme beraatla sonuçlandı. 1978 yılında Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin kurulmasından sonra bu partinin çeşitli kademelerinde görev aldı… 12 Eylül (1980) askeri darbesinden sonra, hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 1980 Kasım ayı başlarında gözaltına alındı, Kasım 1984’te serbest kaldı. Türkiye İşçi Köylü Partisi Davası’ndaki yargılanması sonucunda 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca ömür boyu siyasi haklarından yasaklandı.

Mehmet Bedri Gültekin, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve 1985 yılında mezun oldu. 1984 yılında tahliye olmasından sonra “Saçak” dergisinin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Ardından, 1987 yılı başlarında arkadaşlarıyla “2000’e Doğru” dergisini yayımlamaya başladı,1987 Mayıs ayında askere gitti.

1991 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesi yürürlükten kaldırılınca Gültekin’nin de ömür boyu siyaset yasağı kalkmış oldu. Bunun üzerine Sosyalist Parti’ye girdi ve Parti’nin Temmuz 1991’de yapılan 2. Kongresi’nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi, Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl yapılan Milletvekili Genel Seçimleri’nde Parti’nin Tunceli Milletvekili adayı oldu. Sosyalist Parti 1992 yılında Kürt sorununu savunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı… Bu karardan sonra arkadaşlarıyla İşçi Partisi’nin kuruluşunu sağladılar. Gültekin, İşçi Partisi’nde de Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu, Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994 yılında yapılan 3. Genel Kongrede Parti’nin genel sekreterliğine seçildi… 1998 Eylül’ünde, PKK ile ilgili kimi belgeler bahane edilerek, İşçi Partisi’nin tüm birimlerine yapılan polis baskını sonucunda, Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte gözaltına alındı ve iki ay tutuklu kaldı.

Sarı basın kartı sahibi olan Gültekin, İngilizce bilmektedir. Çok sayıdaki makale ve inceleme yazıları “Aydınlık”, “Bora”, “Türkiye Gerçeği”, “Varlık”, “Saçak”, “2000’e Doğru”, “Yüzyıl”, “Teori”, “Öğretmen Dünyası”, “Papirüs” gazete ve dergilerinde yayımlandı. İşçi Partisi’ni temsilen dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı. Oralarda sunduğu kimi bildiriler yabancı dillere de çevrilip yayımlandı.

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