Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Üretici baş tacıdır"

BALIKESİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "İşletmelerdeki üretimi sürdüreceğiz, herkes ekmeğini yiyecek ve Türkiye ekonomisi üretim temelini kaybetmeyecek." dedi.

Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen üretici kurultayına katılan Perinçek, burada yaptığı konuşmada, kentin Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduğunu belirtti.

Perinçek, yapılan ekonomik değerlendirmelere göre Türkiye'nin 2030 yılında Japonya ve Almanya'nın önüne geçeceğini anlatarak, "Biz kendi yeteneklerimizi, birikimlerimizi görmüyoruz farkında değiliz, Atatürk'ün 'Türk Öğün, Çalış, Güven' sözünü göz ardı etmişiz, unutmuşuz ama dünyadan bakıldığı zaman Türkiye gelecek için önemli bir ülkedir." diye konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye'nin ilerleyen süreçte yükselen Asya uygarlığında önder görevlerden birini yapacağını da dile getirdi.

Üretimin önemine işaret eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Üretici baş tacıdır. Üretici kambur değil, üretime yarayan her şey doğru, zarar veren her şey yanlıştır. İlk başta teknolojimiz yetersiz olduğu için yüksek maliyette de üretebiliriz ama üretmeye devam etmeliyiz. IMF'nin öcülerinden korkmayacağız. Bize yüksek teknoloji dayatmasından korkmayacağız. Biz üreteceğiz ve ürettiğimizle yüksek teknoloji de satın alacağız ve icat edeceğiz. Ekmek teknemizi koruyacağız ve geliştireceğiz. İşvereniyle, işçisiyle, kamusuyla el ele vereceğiz. İşletmelerdeki üretimi sürdüreceğiz, herkes ekmeğini yiyecek ve Türkiye ekonomisi üretim temelini kaybetmeyecek."

Kaynak: AA