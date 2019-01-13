Vatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa'ya gelerek partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Plaza 16'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut'un yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Vatan Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili adaylarından Suna Soydaş oldu. Aday tanıtımları, partililerin yoğun sloganları eşliğinde yapıldı. Vatan Partisi'nin Bursa ilçe adayları da şöyle:

Osmangazi Belediye Başkan Adayı Doğan Atasoy

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Arzu Bitirgiç

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Mustafa Enver Yılmaz

Yenişehir Belediye Başkan Adayı Feridun Öztürk

Orhangazi Belediye Başkan Adayı Süleyman Yurddaşer

Orhaneli Belediye Başkanı Salih Altıparmak

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Alkan

Kestel Belediye Başkan Adayı Gülten Seytin

Keles Belediye Başkan Adayı Nurettin Atış

Karacabey Belediye Başkan Adayı Rıfat Narhın

İznik Belediye Başkan Adayı Hamdi Tekdemir

İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Atlı

Harmancık Belediye Başkanı Gülşah Öztürk

Gürsu Belediye Başkan Adayı Osman Erinç

Gemlik Belediye Başkanı Canan Bölük

Büyükorhan Belediye Başkanı Aydın Keleşoğlu

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DHA