EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavisi Edirne'de devam eden Uzman Çavuş Sercan Uğurlu, bir an önce iyileşip görevine dönmek için gün sayıyor.

Kızıltepe'de 5 Ağustos'ta teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kol ve bacağı ile kalçasından yaralanan Uğurlu, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Uğurlu, tedavisinin tamamlanması için memleketindeki Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat eden Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de jandarma özel harekatta görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olduğunu anlatan Uğurlu, "5 Ağustos'ta gece intikal faaliyetinde yaralandım. O gece öncü birliktik. Silah arkadaşımla ilerlerken teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya bastık. Silah arkadaşım Ekrem Kızılkaya ile yaralandık." dedi.

- "Türk askeri, bu vatanın yılmaz bekçisidir"

Uğurlu, Edirne'de tedavisinin bittiğini, belirli dönemlerde hastaneye kontrol amacıyla gittiğini belirterek şöyle konuştu:

"3 aylık bir süreç var. Bu süreç biterse ve Allah izin verirse görevime tekrar başlamak istiyorum. Vatana borcumuz ölene dek devam edecek. Silah arkadaşlarımın yanına gitmek için gün sayıyorum. Silah arkadaşlarım bu süreçte hep arayıp sordular, akrabalarım, eşimiz, dostumuz sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Moralimiz çok şükür iyi. Türk askeri olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Türk askeri, bu vatanın yılmaz bekçisidir. Bir evladım var, bir evladım daha olacak. Allah kısmet ederse evladım da asker olup vatanımızı koruyacak."

Sercan Uğurlu'nun eşi Bahar Uğurlu da 8 aylık hamile olduğunu ifade ederek "Sabaha karşı yaralanmış eşim ama arkadaşları bana ertesi gün akşamüstü söyledi. Hastaneye götürdüler, eşimi yoğun bakımda gördüm. Erken doğum riskine karşı hemen söylemediler. Kötü bir durumdu ama eşimin yanında durdum, durmaya ona destek olmaya devam edeceğim." dedi.

Anne Hacer Uğurlu ise vatan görevi yaptığı için oğluyla gurur duyduğunu dile getirerek "Bana üzülmemem için 'Klima patladı' dediler ama ben anladım. Sonra anlattılar. Oğlum iyileşecek ve görevinin başına dönecek." dedi.

Kaynak: AA