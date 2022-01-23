Brode Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKar nedeniyle birçok ilde hamile ve engelli kamu görevlileri izinli sayılacakİstanbul için uyarı! Meteoroloji turuncu kodlu kar uyarısı yaptıGalatasaray – Trabzonspor maçı canlı izle | Galatasaray – Trabzonspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiYüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! Hangi kesim ne kadar alacak?Vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden umudu kesti! Tuzlamayı kendisi yaptıSpor Toto Süper Lig: Hatayspor 0 – 0 Çaykur Rizespor | Maç sonucu, özetiÜrün Geliştirme Elemanı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSüper Loto sonuçları 23 Ocak 2022 Pazar | 23.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıİrem Derici ve ekibi, Kartepe'de mahsur kaldı! "Bizi beklemeyin kaldık, dönemiyoruz! Bu bir son değil ama..."
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden umudu kesti! Tuzlamayı kendisi yaptı

Vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden umudu kesti! Tuzlamayı kendisi yaptı

Ankara Balgat'ta bir vatandaş kapısının önünü tuzladığı görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Büyükşehir Belediyesinin hizmet eksik kaldığı görülürken belediyeden umudu kesen halk kendi işini kendisi görmeye başladı.

Yurdumuzda yoğun kar yağışı tüm bölgelerde etkisini gösteriyor. Birçok şehir karla kaplı. Halk bu yağışlar karşısında belediyelerinden tedbirler almasını bekliyor. Nitekim bu önlemleri almayan belediyeler de mevcut.

KENDİ ELLERİYLE KALDIRIMI TUZLUYOR

Twitter'dan paylaşılan bir görüntüde bir vatandaş karla kaplı kaldırıma kendi elleriyle tuz döküyor.

Yapılan paylaşımda,

"Burası Ankara Balgat… Ankara BB’den umudunu kesen vatandaşlar kendi yolunu kendi  temizlemeye ve tuzlamaya başladı… Mansur Başkan’a selam olsun!…" ifadeleri yer aldı.

 

 

Paylaşımda bütün sokağın karla kaplı olduğu ve hiçbir çalışma yapılmadığı dikkatleri çekiyor. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT