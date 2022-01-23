Vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden umudu kesti! Tuzlamayı kendisi yaptı

Yurdumuzda yoğun kar yağışı tüm bölgelerde etkisini gösteriyor. Birçok şehir karla kaplı. Halk bu yağışlar karşısında belediyelerinden tedbirler almasını bekliyor. Nitekim bu önlemleri almayan belediyeler de mevcut.

KENDİ ELLERİYLE KALDIRIMI TUZLUYOR

Twitter'dan paylaşılan bir görüntüde bir vatandaş karla kaplı kaldırıma kendi elleriyle tuz döküyor.

Yapılan paylaşımda,

"Burası Ankara Balgat… Ankara BB’den umudunu kesen vatandaşlar kendi yolunu kendi temizlemeye ve tuzlamaya başladı… Mansur Başkan’a selam olsun!…" ifadeleri yer aldı.

Burası Ankara Balgat…

Ankara BB’den umudunu kesen vatandaşlarkendi yolunu kendi temizlemeye ve tuzlamaya başladı…

Mansur Başkan’a selam olsun!… pic.twitter.com/pSp7hAnjwe — Osman DİYADİN?? (@diyadinosman) January 23, 2022

Paylaşımda bütün sokağın karla kaplı olduğu ve hiçbir çalışma yapılmadığı dikkatleri çekiyor.