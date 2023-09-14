Vatandaş istiyor Başkan Yılmaz yapıyor

Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Davutkadı Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin 450 metrekarelik alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesinin startını veriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vatandaş istiyor Başkan Yılmaz yapıyor

Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Davutkadı Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin 450 metrekarelik alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesinin startını veriyor.

Geçtiğimiz yıl Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a mahallelerinde kentsel dönüşüm başlaması için talepte bulunan Mümine Alpütrü, muradına erdi. Yüzde 70'i geçen anlaşma oranı ile Davutkadı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi başlatacaklarını belirten Başkan Yılmaz, mahalleliyi ziyaret etti. Yıldırım'ı yıkıp yeniden yaparak güzelleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "83 kadastro parselinin olduğu alanda 96 mevcut bina ve 278 bağımsız bölümün bulunduğu Davutkadı Kentsel Dönüşüm Proje alanında 249 hak sahibi ile uzlaşma görüşmelerimiz tamamlandı. Yüzde 70'in üzerinde bir uzlaşı ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor. Onaylı imar planında konut imarlı iki yapı adası ve park alanı yer alan proje alanında iki ayrı konut imarlı yapı adasında olacak şekilde toplamda 7 adet blok, 238 bağımsız bölüm bulunacak. 3 bin 925 metrekarelik yeşil alanı da bölgeye kazandırmış olacağız. Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız dönüşüm çalışmalarının ayırt edici bir özelliği var. Biz dönüşümle birlikte sadece eski binaları yıkıp yerine yeni binaları yapmakla kalmıyoruz. Tüm dönüşüm projelerini imar uygulamalarıyla gerçekleştirildiği için yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz. Bu bölgede yaptığımız çalışma ile hem Ortayol hem İncirli Caddesi'nin genişlemesini sağlıyoruz hem de yeşil alanı ilçemize kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

Yıllarca devam eden plansız büyüme neticesinde yapboza dönen imar uygulama planları, mülkiyet sorunları, tapu problemleri ve çarpık kentleşme yüzünden sorunları kangrene dönmüş bir Yıldırım olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşüm, ertelenemeyecek ve zaman kaybedilemeyecek kadar hayati öneme sahip bir konudur. Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, günümüz şehircilik anlayışıyla uyuşmayan yaşam alanları ortaya çıkarken şehirlerin içerisinde de çöküntü bölgeleri oluştu. Bu yapılaşmalar her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Evlerimizin birer mezara dönüşmemesi için kentsel dönüşüm bir zorunluluktur diyoruz. İmar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek Yıldırım'da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak imar uygulama planlarını hayata geçiriyor, mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüyoruz. 2023 yılında 10 bin vatandaşımıza tapularını dağıttık.Yıl sonuna kadar 40 bin insanımıza tapu vereceğiz" dedi.

Davutkadı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahibi Mümine Alpütrü, "Bu mahalle benim doğup büyüdüğüm mahalle. Komşularımızla birleşip kentsel dönüşüm olabilir mi acaba diye başkanımıza müracaat ettik. Başkanımız bizi kırmadı. Bölgede incelemelerde bulundu ve talebimize olumlu cevap verdi. İnşallah yakında burada yeni bir yaşam başlayacak. Mahallemiz güzelleşecek" diye konuştu.

Vatandaş istiyor Başkan Yılmaz yapıyor

Vatandaş istiyor Başkan Yılmaz yapıyor

Vatandaş istiyor Başkan Yılmaz yapıyor

Vatandaş istiyor Başkan Yılmaz yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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