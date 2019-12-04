Vatandaş kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı

İnegöl Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadele konusunda gösterdiği kararlı duruş sayesinde vatandaşlar kaçak yapılarını kendi imkânlarıyla kaldırmaya başladı.

İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. İnegöl Belediyesi, son iki ayda çok sayıda yıkım yaptı.

Belediye Başkanı Alper Taban, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşlarla kaçak yapılarla ilgili konularda karşı karşıya gelmek istemediğini ifade ederek, "Buna müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapı, hangi yönden ele alırsanız alın hiçbir mantığı olmayan bir konudur. Savunulacak, tartışılacak bir konu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaçak yapılara ilişkin denetimlerin de sıklaşarak gerekli yasal işlemleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkımların zaman kaybetmeden yapılması, vatandaşa geri adım attırdı.

Son iki ayda çok sayıda kaçak yapının yıkımıyla ilgili tebliğler yapılarak yıkımı gerçekleştirilmişti. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebligat yapılıyor. Vatandaşlar, yıkımların artmasıyla birlikte tebliğ sonrası kaçak yapılarını kendileri kaldırmaya başladı.

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi ekipleri kontrolünde kaçak yapılar ortadan kaldırılırken, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bir firma da işyerinin kaçak bölümünü kanunlara uygun hâle getirmek için çalışmalara başladı. İnegöl Belediyesi'nin tebliği sonrası firma yetkilileri, çatı katında yaptıkları düzenlemeyi kanuna uygun hâle getirerek kaçak bölümü iptâl etti.

Kaynak: İHA