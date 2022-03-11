Vatandaş yolda, İmamoğlu sınıfta kaldı! İBB Başkanı dersine iyi çalışmadı, kar neşe değil çile oldu!

İstanbul'da 1987 Mart'ı tekerrür etti. Kentte etkisini gösteren kar yağışları mağduriyeti de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz Ocak ayında haftalar öncesinden alarmı verilen kar yağışları vatandaşa çile olmuş, İmamoğlu'nun "Kar birden bastırdı" savunması ise şaşkına çevirmişti. Yolların tuzlanmaması, kar küreme araçlarının bulunmaması binlerce aracı yolda bırakıp, kazalara sebep olurken, Mart ayında da İBB'nin ihmali yine gözler önüne serildi.

VATANDAŞ YOLDA, İMAMOĞLU SINIFTA KALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluyu her mağduriyette kaderine terk etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, "İmamoğlu istifa" etiketi uzun bir süre gündemde yer etmişti. Ocak ayındaki kar yağışına ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Sarı kod" uyarılarına "hazırlıksız" yakalanan İBB, vatandaşa yine aynı durumu yaşattı. Her şey birbirine karışırken, kaza yapan İETT'ler ve yaklaşık 40 dakika geciken metrolar hayal kırıklığına uğrattı.

İstanbul'da yetkililerin defalarca uyarıda bulunmasına rağmen kar yağışına karşı yeniden yeterli önlem alınamadı. Yollarda yetersiz tuzlama yapılması sebebiyle, bir çok araç kayganlaşan yolda tehlike saçarken, yolda kalan otomobil ve İETT'ler vatandaşı bu defa çileden çıkardı.

Sosyal medyada yeniden "İmamoğlu istifa" etiketi gündeme geldi.