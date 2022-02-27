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  3. Vatandaşa daha ucuz elektrik: Elektrik faturalarında yeni dönem!

Vatandaşa daha ucuz elektrik: Elektrik faturalarında yeni dönem!

Vatandaşın yükünü azaltmaya yönelik olarak elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Bu doğrultuda tedarik şirketleri satın alacakları elektriğin en az yüzde 50, en çok yüzde 90’ını kamu şirketi EÜAŞ'tan alacak. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) elektriği toptan alacağı için ucuza mal edecek ve dağıtım şirketlerine daha düşük fiyatlarla satacak. Bu sayede vatandaş da elektriğe daha ucuza ulaşmış olacak.

Vatandaşa daha ucuz elektrik: Elektrik faturalarında yeni dönem!

Yüksek elektrik faturalarına ilişkin yapılacak yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı duyuruyu yaparken "Düşük ve yüksek tarifelerdeki kullanım oranları yeniden değerlendirilecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başlattığı çalışmayı bitirdi.

Vatandaşa daha ucuz elektrik: Elektrik faturalarında yeni dönem!

AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla son üç haftada birçok toplantı yaptı. Yapılan çalışma pazartesi günü kabineye sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemenin yasal alt yapısı da hazırlandı. Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre tedarik şirketleri elektriği bir kamu kurumu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) üzerinden alacak. Dağıtım şirketleri alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmını EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

Vatandaşa daha ucuz elektrik: Elektrik faturalarında yeni dönem!

ELEKTRİKTE UYGUN FİYAT

Günlük bazda fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak. Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek. Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de bakanlık fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.

Vatandaşa daha ucuz elektrik: Elektrik faturalarında yeni dönem!

EÜAŞ EN AZ YÜZDE 50'SİNİ KARŞILAYACAK

Görevli tedarik şirketlerinin nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20'sini Elektrik Üretim Anonim Şirketinden alıyor. Şirketler elektriğin yüzde 80'lik kısmını ise serbest piyasadan temin ediyor.
Başka bir ifadeyle tedarik şirketleri şebekeye verdikleri 125 milyar kilovat/saat elektriğin 25 milyar kilovat/saatlik kısmını kamu şirketi olan EÜAŞ'tan alırken 100 milyar kilovat/saatlik kısmını ise serbest piyasadan temin ediyor. Bundan böyle dağıtım şirketleri elektrik teminlerinin en az yüzde 50'sini EÜAŞ üzerinden yapacak. İsterlerse bu oranı yüzde 90'a kadar çıkarabilecekler.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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