Vatandaşın beklediği sevindiren haber geldi! Benzine indirim yapıldı!

Son zamanlarda art arda yapılan zamların ardından, vatandaşın cebini rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMADI

Dün gece gerçekleştirilen güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,50 liradan satılıyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7.72 TL, yılbaşında 12.29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu. İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7.20 TL, yılbaşında 11.43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

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