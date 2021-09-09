Vatandaşın çağrısı yanıt buldu! Hükümet, göçmen politikasında değişikliğe gidiyor: Suriyeliler ve Afganlar için yeni kararlar, kayıtsızlar tek tek toplanacak

Geçmiş yıllarda Suriye'de meydana gelen iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin sayısı kayıt dışı olanlarla birlikte 7-8 milyonu aşarken şimdi de Afganistan'da yönetimi devralan Taliban'dan kaçan Afganların Türkiye'ye doğru göç etmesi ve sayılarının günden güne artması Türkiye'nin göçmen politikasında değişime gitmesine yol açtı.

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Türkiye’de il ve ilçe bazında özellikle ikamet izni olmayan göçmenlerin tespit edilerek, sınırdaki kamplara gönderilmesi, mültecilerin başta büyükşehirler olmak üzere toplu olarak bir mahalle veya semte yaşamalarının engellenmesi ve kayıt dışı mülteci çalıştırılmasının önüne geçilmesi için hazırlık yapılıyor.

İŞSİZLİĞİ ARTIRDIKLARINA YÖNELİK ŞİKAYET VE TESPİTLER VAR

AK Parti milletvekillerinin sahada yaptıkları çalışmalarda ve parti yönetiminin kamuoyu araştırmalarında Türkiye’deki Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili özellikle ‘ucuz ve kaçak işgücü sağlamaları nedeniyle işsizliği artırdıklarına’ yönelik şikâyet ve tespitler yer alıyor.

BİRÇOK İLDE KÜMELENDİLER

Birçok milletvekili seçim bölgelerindeki çalışmalarında vatandaşın ‘Suriyeli göçmenlerle’ ilgili şikâyetini dile getirdiğini, özellikle bu göçmenlerin şehirlerin belli bölgelerinde kümelendiğini, kendilerine özgü hayat alanları oluşturduklarını gözlemlediklerini söylüyor. AK Partili vekiller bu tespitlerini Genel Merkez yönetimine ve zaman zaman ilgili Bakanlara da aktarıyor.

AFGANLARIN TÜRKİYE'YE GÖÇÜNE YÖNELİK TEDBİRLER

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden sonra başlayan yeni mülteci göçü tartışmaları ile birlikte hükûmet bu konuyu gündemine alarak yeni bir eylem planı oluşturulmasını tartışıyor. Öncelikli olarak Afgan göçüne karşı sınırlar takviye edilip, Türkiye-İran sınırındaki duvar inşa çalışmalarına hız verildi. Sınırdaki alay konumundaki birlik, tugay seviyesine çıkarıldı. Jandarma, 9 tabur, 44 karakol ve 150’ye yakın kulede görev yapmaya başladı. Sınırda 7-8 ‘kör noktada’ gerçekleşen kaçak geçişlere karşı da tedbir alındı, personel takviyesi yapıldı.

SURİYELİLERİN KAMPLARA GÖNDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bir yandan da Türkiye’nin 81 iline yayılan Suriyeli göçmenlerin, Suriye sınırındaki kamplara gönderilmesi için hazırlıklar başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye genelinde il ve ilçe bazında ikamet izni olmayan mültecilerle ilgili bir çalışma yapıldığı belirtildi. Kaydı olmayanların yerleştirilecekleri sınırdaki kamplarda hazırlıklar hızlandırıldı. İdlib’de Suriyeli mülteciler için inşa edilen briket evlerin bir an önce bitirilmesi ve sayılarının artırılarak, Türkiye’de izni olmayanların bu evlere yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

KAÇAK MÜLTECİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNE CEZA VERİLECEK

Hükûmet ayrıca, Suriyeliler başta olmak üzere il ve ilçelerde mültecilerin belli bölgelerde toplu hâlde yaşamalarının ve kolay hareket etmelerinin önüne geçmek için çalışma yapıyor. İkamet izni ve çalışma izni olmayan mültecilerin ülkelerine veya Suriye sınırındaki kamplara gönderilmesi için teşvik edici politikalar belirlenecek. ‘Ucuz iş gücü’ mantığı ile kaçak olarak mülteci çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri ve işverenler mercek altına alınacak. Denetimler artırılacak, kaçak mülteci çalıştıranlara yüksek para cezası verilecek.

KAYDI OLMAYANLARLA BİRLİKTE SURİYELİ SAYISI 7-8 MİLYONU BULUYOR

Resmî rakamlara göre, ‘Geçici koruma altındaki’ Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaşmasına rağmen, kamplarda kalan mülteci sayısının 50 binlere kadar gerilediği belirtildi. Kaydı olmayanlarla birlikte 7-8 milyonu bulduğu belirtilen Suriyeli mülteciler, başta büyükşehirler ve sınır illeri olmak üzere Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 99’u şehirlerde yaşıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 530 bin 234 kişi ile İstanbul. İstanbul’u 455 bin 702 kişi ile Gaziantep, 436 bin 472 kişi ile Hatay takip ediyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun olduğu şehir ise yüzde 42,5 ile Kilis. Kilis’te 142 bin 792 Türk vatandaşı ile 105 bin 626 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Kayıtlı olmayanlarla birlikte Kilis’teki Türk nüfusunun Suriyeli nüfusun gerisinde kaldığı belirtiliyor.

TOPLUMDA HASSASİYER ARTTI

AK Parti kaynakları, yeni göçmen politikası konusunda yapılan hazırlıklar hakkında, “Özellikle büyükşehirlerde gettolaşmaya başladılar. Bu çok büyük bir sıkıntı. Afgan mültecilerle ilgili tartışmalar da başladı. Dolayısıyla toplumda bu konularda var olan hassasiyet biraz daha arttı. Bu hassasiyeti dikkate alarak, mültecilere yönelik yeni tedbirler, belki geri dönüşlerini teşvik edecek politikalar belirlenecek” değerlendirmesini yaptılar.