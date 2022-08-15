Vatandaşın cebi rahatlayacak: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı! Ayçiçek yağı, şeker, un ne ararsanız var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki 30'un üzerinde temel tüketim ürünü, indirimli olarak satılmaya başlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Vatandaşların gıda enflasyonun karşı korunması için adımlarını atan hükümet önemli bir karar almış, bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin temel tüketim ürünlerini indirimli olarak satacağını söylemişti.

Vatandaşın cebi rahatlayacak: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı! Ayçiçek yağı, şeker, un ne ararsanız var!

İNDİRİM BUGÜN BAŞLADI

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Tarım Kredi Kooperatif'ten yapılan açıklamada indirimin 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belirtilmişti.

Vatandaşın cebi rahatlayacak: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı! Ayçiçek yağı, şeker, un ne ararsanız var!

İNDİRİMLİ SATILACAK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Bu kapsamda 15 Ağustos tarihinden itibaren (bugün) makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezi ürünleri indirimli olarak satılmaya başlandı.

Vatandaşın cebi rahatlayacak: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı! Ayçiçek yağı, şeker, un ne ararsanız var!

ET SATIŞI İÇİN DUYURU YAPILACAK

Öte yandan et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satışa sunulmaya da başlandı.

Kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli çalışmanın yapılması sonrası vatandaşlar en kısa sürede et satın alabilecek, bu indirimin duyurusu ise ayrı olarak yapılacak.

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