Vatandaşlar 6'lı masa için yemek menüsü hazırladı! Açılan pankart Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünden kaçmadı! "Ye yiyebildiğin kadar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün toplu açılış törenini gerçekleşitrmek için Çorum'a ziyarette bulundu. Açılış töreninde vatandaşlar tarafından açılan pankart kameralara yansırken, o pankartı gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 6'lı masaya gönderme yaptı.

HER BİRİ İÇİN AYRI YEMEK

Açılan pankartta 6'lı masa bulunan her bir siyasi için ayrı ayrı yemek listesi hazırlandı. Hazırlanan menüde Yalan Çorbası, Koltuk Kebabı, Kandil Dolması, SELO Kahvaltısı, Washington Portakal yer aldı.

"YE YİYEBİLDİĞİN KADAR"

Hazırlanan menüyü gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şimdi şurada bir tane poster görüyorum: 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Yalan çorbası, kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı var, başka Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar." ifadelerine yer verdi.

"ESER VE HİZMET ÜRETİYORUZ, DERTLERE DERMAN OLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz, dertlere derman oluyoruz. Sınırlarımın içinde teröristlere göz açtırmıyoruz. Sınır ötesinde de teröristlerin tepesine biniyoruz." şeklinde de gönderme yaptı.