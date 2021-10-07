Vatandaşlar en çok bu markaları tercih etti! Eylül ayının en çok satılan otomobilleri belli oldu!

Her ay yayımlanan otomobil satış istatistiklerinin Eylül ayındaki verileri de paylaşıldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz ayın en fazla satışı yapılan araçları belli oldu. Buna göre Eylül ayında en çok satılan marka Fiat olurken, ardında ise Renault ve Ford markaları yer aldı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yayınlanan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında geçtiğimiz yıla oranla düşüş yaşandı. Satışlar, bu yılın Eylül ayında 2020 yılı Eylül ayına oranla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 oldu. 2021 yılının hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesine geriledi.

FİAT LİDER DURUMDA

ODD raporundan toplanan verilere göre, geçtiğimiz ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 355 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla da Ford takip etti. Hyundai, 4 bin 553 satışla dördüncü sırada yer alırken, Volkswagen de 4 bin 30 satışla beşinci sırada bulundu.

OTOMİBİL SATIŞINDA İLK 3 SIRA DEĞİŞTİ

Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren markalar sıralamasında da 6 bin 77 satış ile birinci Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 satış ile Hyundai ve 4 bin 324 satış ile de Renault izledi. Volkswagen, 3 bin 256 satışla dördüncü sırada yer alırken, Dacia 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada konumlandı.

OCAK - EYLÜL ARASINDA GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Eylül 2021 tarihinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüme kaydederek 558 bin 145 adet seviyesinde bulundu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adet oldu.

Ocak - Eylül arasındaki dönemde Fiat, 89 bin 81 satışla ilk sıraya yerleşti. Fiat'ı, 57 bin 237 satışla Renault ve 56 bin 867 satışla da Volkswagen takip etti. Dördüncü sırada ise 49 bin 507 satışla Ford er alırken, Toyota da 38 bin 884 satışla beşinci sıraya yerleşti.