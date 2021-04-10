Vatandaşlar havlama seslerini duydu, Erzincan'da inşaat çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Erzincan'da bir köpek Yunus Emre Mahallesi 568 Sokak'ta bulunan inşaatın temelindeki asansör çukuruna düştü. Havlama seslerini duyan vatandaşlar köpeğe yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Erzincan'da inşaatın temelindeki asansör çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yunus Emre Mahallesi 568 Sokak'ta bulunan inşaatın temelindeki asansör çukurundan havlama sesi duyan bölge sakinleri, bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Kendi çabaları ile köpeği çıkarmaya çalışan çevredekiler, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, inşaat çukurunda mahsur kalan köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, inşaat yetkililerini uyararak bölgede gerekli tedbir ve önlemleri almalarını istedi.
KAYNAK: Anadolu Ajansı