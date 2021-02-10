Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada uzaya gidecek olan vatandaşlara astronot veya kozmonot denmesi yerine söz konusu kelimelere karşılık gelen Türkçe bir ismin kullanılmasını istedi. Erdoğan bu kapsamda dil bilimciler ve vatandaşlara çağrıda bulunarak yaratıcı isim bulma çağrısı yaptı.

Bunun üzerine Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya mecralarında çok sayıda vatandaş isim önerisinde bulundu. Erdoğan'ın isim bulalım önerisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den isim önerileri geldi.

BAHÇELİ VE DESTİCİ'DEN İSİM ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, astronot için Türk Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise astronomi ile uğraşan pek çok bilim adamımızın olduğunu belirterek," Cacabey de Ali Kuşçu da olabilir. Pek çok isim var. Hangisi olursa bizim kabulümüzdür." dedi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii benim özellikle burada bir şerhim var. Mademki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu bizim hassas noktamız. Buradan dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki; 'gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir."

SOSYAL MEDYADA İSİM ÖNERİLERİ

Öte yandan sosyal medya #TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim etiketi ile çok sayıda tweet atıldı. Şu ana kadar yaratıcı bir isim bulunmuş değil.